ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੰਪਾਦਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੰਪਾਦਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ Posted On May - 13 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਈ

ਇਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਖ਼ਬਰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਦ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਿਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਲਡ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ਖ਼ਬਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਫੇਸ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਧਵਲ ਪਟੇਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਵਲ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਖੇਧੀ ਰਾਜ ’ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮਹੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨਰਾਲ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮਨਰਾਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਦ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।-ਪੀਟੀਆਈ

Ticker, ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੰਪਾਦਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

Both comments and pings are currently closed.