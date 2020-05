ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ Posted On May - 17 - 2020 ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 17 ਮਈ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2018 ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ‘ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ’ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ’ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 442 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

