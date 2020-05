ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਵਰਦਾਨ Posted On May - 7 - 2020 ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ

ਬਨੂੜ, 6 ਮਈ

ਬਨੂੜ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 104 ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਮਰੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 64 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਗੁਰਾਇਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ 300 ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਸ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈਸੀਯੂ ਵਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਮੈਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ

ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡੀਨ ਡਾ. ਏਐੱਸ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਔਸਤਨ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਖੋਜ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡੀਨ ਡਾ. ਸੇਖੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਵਰਦਾਨ

Both comments and pings are currently closed.