ਗ਼ਜ਼ਲ Posted On May - 21 - 2020 ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ‘ਅਦਬੀ ਰੰਗ’ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਸਿਨਫ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਗਵਿੰਦਰ ਜੋਧਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। – ਸੰਪਾਦਕ (ਜਨਮ 1953) ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਵਿਚ ਠੇਠ ਬਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਏ

ਆਪਣੀ ਚੀਚੀ ਝੁਲਸ ਜਾਣ ਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤਿ ਨੂੰ ਅੰਤ ਬਣਾਏ ਆਖ਼ਰ ਕਹਿਰ ਖ਼ੁਦਾਈ

ਜਬਰ ਜਰਦਿਆਂ ਸਬਰ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਏਨੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿਆ ਕਰ

ਛੋਟਾ ਬਰਤਨ ਕੰਢਿਆਂ ਤੀਕਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਡੁੱਬਿਆਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਮੈਂ

ਸੱਖਣਾ ਭਾਂਡਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ

ਜਿਉਂ ਤਿਤਲੀ ਅੰਗਿਆਰ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬਾ ਰੱਬਾ ਕੂਕਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਮਰ ਚੱਲੇ ਨੇ

ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਦਲ ਗਈ ਏ

ਅਕਲ ਮਿਲੇ, ਲੱਕੜੀ ਬਿਨ ਲੋਹਾ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੀਰ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ

ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦੈ, ਮੈਂ ਕੀਕਣ ਦੱਸਾਂ

ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਧਰਵਾਸਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ

ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀਂ

ਦਿਲ ਮਾਸੂਮ ਪਰਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਂ ਜਣਨੀ ਕੋਲੋਂ

ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

t t t t t t t t t t t t t t t (ਜਨਮ 1953) ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ-ਸੁਹਜ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ, ਰਾਜਸੀ ਵਿਅੰਗ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤੀ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਬੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਪਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਉੱਪਰ

ਪੁਰਾਣੀ ਛੱਤ ਜੀਕਣ ਆਣ ਡਿੱਗੇ ਸ਼ਮਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਕ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦ ਕੀਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ

ਸੀ ਹਉਕਾ ਤੈਰਿਆ ਨੁੱਕਰ ਚ ਰੱਖੇ ਘੋਗਿਆਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਸੜੇਂਗਾ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ

ਨਾ ਹੱਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆਂ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਪ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਬਣ ਜਾਵਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਕਲੀ ਧੁੱਪ, ਨਕਲੀ ਪੌਣ, ਨਕਲੀ ਜਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ

ਅਸੀਂ ਫੁਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਵਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਗਮਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣ ਮੁਸਕਾਨ ਹਰ ਪਲ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵਾਂ

ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ

ਭਿਖਾਰੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਠੂਠਿਆਂ ਉੱਪਰ (ਜਨਮ 1954) ਗ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੁਹਜ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਹਾਵਰਾ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਦੀ ਸਦਾਅ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ

ਆਖ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ, ਕੁਝ ਅਣਕਿਹਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ

ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਰੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਰੀਂ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਤਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾ

ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ

ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤੁਆਰਫ ਹੀ ਕਰਾ ਐ ਮਨ ਮੇਰੇ

ਧਰਤ ਅੰਬਰ ਛੱਡ ਪਰ੍ਹਾਂ, ਜੰਨਤ ਖ਼ੁਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਖਾ

ਇਸ ਚ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ਤ ਨਾ ਰੱਖ, ਇਸ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋਵੇ ਰਾਬਤਾ

ਗੱਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਮਨ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ (ਜਨਮ 1958) ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਸਤੂ ਪੱਖੋਂ ਨਵੇਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਤੂੰ ਪਿੰਜਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ

ਇਹ ਉੱਡਣਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੈ ਇਸਨੂੰ ਅੰਬਰ ਮੋਕਲਾ ਦੇ ਦੇ

ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੀੜ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦੈ

ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਦਏ ਭੀੜ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾਗਰੀ ਤੋਂ ਸਹਿਮਿਆ ਫਿਰਦੈ

ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਂਧੀ ਸੜਕ ਦੀ ਚੁੱਪ ਬਣ ਚੱਲਿਆ

ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਖ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬਿੜਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਆਸਾ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਪੀ ਸਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨ ਦੀ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਐਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈਂ ਕਿ ਇਕ ਧੋਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦੈਂ

ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਤੱਕਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਕੁਝ ਧੁੰਦਲਕਾ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅਗਨ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ

ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਕੈਕਟਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਿਉਂਦ ਸਿੱਖੀ ਹੈ

ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਪਨ ਦਾ ਹੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੇ ਦੇ (ਜਨਮ 1961) ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਥ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਣ ਦੀ ਪੀੜਾ ਉਸਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗ਼ਜ਼ਲ ਵਿਚ ਚਿਤੇਰਾ ਸ਼ਾਇਰ ਫੇਰ ਕੀ ਮਜਬੂਰ ਜੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਪਰਵਾਸ ’ਤੇ

ਬੇਘਰੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ

ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਡੁੱਬਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਹਾਦਸਾ

ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਰ ਸ਼ੁਗਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਦਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦੂਹਰਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਪਏ

ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਮੇਟਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਢਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕੇ ਘਰ ਦੀ ਸਰਦਲ ’ਤੇ ਕੋਈ

ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਏਸ ਮੰਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹਿਰਾਂ,ਰਦੀਫਾਂ,ਕਾਫ਼ੀਏ

ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲਾਜ਼ਿਮ ਹੈ ਸੁਖਨਵਰ ਵਾਸਤੇ (ਜਨਮ 1961) ਸਮਕਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੌਲਣਯੋਗ ਸ਼ਾਇਰ। ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਨਵੇਂ ਭਾਵ-ਬੋਧ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧਾ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਰੀਂ ਨਾ, ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰੀ ਰੱਖੀਂ

ਰਹਾਂ ਊਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰੀ ਰੱਖੀਂ ਤੇਰੀ ਧੜਕਨ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ

ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਬਜ਼ ’ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਰੱਖੀਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਪੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੜਨਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪਲ

ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਹਰੀ ਰੱਖੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਠਰੀ ਰੱਖੀਂ

ਖ਼ੁਦਾਇਆ ! ਮੇਰਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੇ ਦੇਵੀਂ ,

ਪਰ ਇਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ’ਚੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰੀ ਰੱਖੀਂ ਕਿਤੇ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ, ਯਾਦ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਰਦ, ਸਰਸ਼ਾਰੀ

ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀ ਰੱਖੀਂ (ਜਨਮ 1961) ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਸਮਵਿੱਥ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ

ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਲਗਦੀ ਰਾਤ, ਬਲਦਾ ਬਿਰਖ, ਤਾਰਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ

ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆਂ ਟੁਕੜੇ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਵੀ ਸੂਹੇ ਫੁੱਲ ਉੱਗਣਗੇ

ਬਣੇਗਾ ਖ਼ਾਕ, ਪੱਤਾ ਜ਼ਰਦ ਟਾਣ੍ਹੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਭਲਾ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲਣੈਂ

ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ, ਰੁਕ ਗਿਆ, ਹੱਸਿਆ, ਹਵਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੈਸਾ ਬਿਰਖ ਸੀ ਜੋ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਜੰਗਲ ਚ ਉੱਗਿਆ ਸੀ

ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਕਿਆ ਛਾਂ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖ਼ਬਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿਛੜੀ ਬਿਰਖ ਤੋਂ ਉਹ,ਪਰ

ਭਿਆਨਕ ਚੀਖ ਬਣਕੇ ਬੰਸਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ‘ਕੁਲਵਿੰਦਰ’ ਨੂੰ ਭੁੱਲਕੇ ਹੀ

ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਥਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ (ਜਨਮ 1962) ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਕਥਨ ਵਿਚ ਚੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੰਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਬੋਧ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕੀ, ਇਹ ਸੋਕਾ ਕੀ, ਇਹ ਜਲ ਕੀ ਹੈ

ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਕੀ, ਹਕੂਮਤ ਕੀ, ਖ਼ਮੋਸ਼ੀ ਕੀ, ਖਲਲ ਕੀ ਹੈ

ਜੇ ਸਭ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ ’ਤੇ ਕਮਲ ਕੀ ਹੈ ਅਜੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਏਂ

ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਲੇ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਕੀ, ਗ਼ਜ਼ਲ ਕੀ ਹੈ ਨਗਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੱਗ ਦੀ ਫਿਰ ਭੇਂਟ ਹੋ ਚੱਲਿਆ

ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਝਲਕੀ ਹੈ ਵਿਹਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬੇ-ਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ

ਉਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਬੇ-ਦਖ਼ਲ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁੰਝਲ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸ ਆਪ-ਬੀਤੀ ਦੀ

ਨਾ ਤੇਰਾ ਦਰਦ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਛਲਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇਗਾ

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਨਕਲ ਕੀ ਹੈ (ਜਨਮ 1963) ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਧਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਾ ਮੁੱਕੀ ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ

ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਚੰਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੌਰਾਹਾ ਸੀ

ਉਨ੍ਹੇ ਸਿਰ ਵਾਰ ਕੇ ਅਪਦਾ ਸਦੀਵੀ ਲੋਅ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਜਦ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਉੱਠੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ’ਤੇ ਉੱਕਰੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਤੋਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਸੀ

ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਗਨ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਆਖ਼ਰ ਪਿਘਲਿਆ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਦਰਿਆ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ

ਮੈਂ ਐਸੀ ਅੱਗ ਉਸ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਗੀਤ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਹਰਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਨਾ ਸੀ

ਮੈਂ ਕੋਰੇ ਵਰਕ ਵਾਂਗੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਪਣੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ’ਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿਰ ਕਿਰ ਕੇ

ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਟਾਹਣੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ

‘‘ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ’ਚੋਂ ਮਹਿਕਣ ਫੁੱਲ” ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ (ਜਨਮ 1966) ਗ਼ਜ਼ਲ ਵਿਧਾ ਵਿਚ ਨਜ਼ਮੀਅਤ ਦੇ ਸੁਹਜ ਨੂੰ ਉਪਜਾ ਕੇ ਸਮਕਾਲੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗ਼ਜ਼ਲਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨ੍ਹੇਰੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਵਣ ਵਾਸਤੇ

ਮੈਂ ਚੁਰਾਈ ਅੱਗ ਜਦੋਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਬਿਰਖਾਂ ਨੂੰ ਔੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵਣ ਵਾਸਤੇ

ਸੰਦਲੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸਾਗਰ ’ਚ ਨਾਵ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਾਗਰ ’ਚੋਂ ਨਾ ਉਠੇ ਐ ਖੁ਼ਦਾ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚੋਂ ਘਰ ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਢਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਘਰੇ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਪਰਿੰਦਾ ਤੇ ਚਿਰਾਗ਼

ਤਰਨ ਉੱਡਣ ਜਗਣ ਦੇ ਸਭ ਭੇਦ ਪਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਕੇ ਛਾਵਾਂ ਤੇ ਫ਼ਲ਼ ਖਾ ਕੇ ਨਾ-ਸ਼ੁਕਰਾ ਆਦਮੀ

ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਬਿਰਖ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਣਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਏਂ ਚਿਤਰਕਾਰ ਤੇਰੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ

ਬਰਫ ਦੇ ਆਲ਼ੇ ’ਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਟਿਕਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਾਈ ਸਿਰ ਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ

ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਗਵਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਅੜਚਣ ਜਿਨ੍ਹੇ ਉਹ ਸੋਚਦੈ ਮੈਂ, ਝੁਕ ਗਿਆ

ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੁਕਿਆ ਰਾਹ ’ਚੋਂ ਕੰਡੇ ਹਟਾਵਣ ਵਾਸਤੇ

– ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਜਗਵਿੰਦਰ ਜੋਧਾ

ਬਲਬੀਰ ਜੰਡੂ ਅਚਿੰਤੇ ਪਏ ਬਾਜ ਨੇ,

ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਲਾਹਿਆ

ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ,

ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ

ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਦ ਪੈ ਗਈ

ਸੋਚੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ

ਅਣਦਿਸੀਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ

ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਕਣ ਪਾਈਏ

ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਬਹੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ,

ਦੂਰੀ ਦਾਰੂ ਹੋਈ

ਬੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਰੂ,

ਅੱਜ ਆਖੇ ਕੋਈ ਕੋਈ

ਹਾਕਮ ਫਸੇ ਕੁੜਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ

ਟੰਗੀ ਪਈ ਲੋਕਾਈ

ਡੰਗ ਕਰੋਨਾ ਡੰਗ ਨਾ ਜਾਵੇ

ਬੈਠੇ ਸਭ ਤਾਲਾ ਲਾਈ

ਇਹ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜਾਤ ਧਰਮ

ਨਾ ਮੂਰਖਤਾ ਚਤੁਰਾਈ

ਦੜ ਵੱਟੋ ਤੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਲਓ

ਚਾਰੋ ਤਰਫ਼ ਦੁਹਾਈ

ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਏਂਗਾ ਬੰਦਿਆ

ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਕਾਲਖ ਲਾਵੇਂ

ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝ ਲਏਂ ਜੇ

ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੇਂ

* * *

ਮਾਂ

ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੰਮਣ ਪੀੜਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਨੰਨ੍ਹੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੱਗ ਦਿਖਾਵੇ।

ਉਂਗਲ ਫੜ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਪੰਧ ’ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਵੇ।

ਆਪਾ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲਿਆਵੇ।

ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਸੁਚੱਜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਵੇ। ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਹੌਸਲਾ ਬਣ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਵੇ।

ਜਾਇਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੇ, ਸਮਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਠੰਢੀ ਛਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਸਵਰਗ ਬਣੇ ਉਹ ਘਰ।

ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਸ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦੀ ਸੁੰਨ ਪਸਰ। ਨਾ ਤੋੜੋ ਦਿਲ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਿੱਤੀ ਦਿਲ ’ਚ ਥਾਂ।

ਬੁੱਢੜੀ ਉਮਰੇ ਛੱਡ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਓਪਰੇ ਕਿਸੇ ਗਰਾਂ।

* * * ਹਾਇਕੂ

ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰੌਂਤਾ ਦਾਦਾ ਪੋਤੇ ਨੂੰ

ਪੋਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ

ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਫੜੇ। ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਾਂਗੇ

ਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ’ਤੇ

ਦਾਰੂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ। ਵਿਰਸਾ ਭੁੱਲੇ

ਦਾਦੂ ਨਾਨੂ ਆਖਣ

ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ? ਆਉਣੋਂ ਜਾਣੋਂ

ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ

ਡਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਿਸਦਾ ਜਾਂਦਾ

ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ

ਮੱਧ ਵਰਗੀ। ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ

ਓਪਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ

ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ

* * *

ਹਾਇਕੂ

ਰੂਪ ਲਾਲ ਰੂਪ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ

ਚਾਨਣ ਦਾ ਵਣਜ

ਲੋੜੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਭੱਠ ਦੋਸਤੀ

ਫੇਸਬੁਕ ’ਤੇ ਲੱਗੀ

ਤੜਕ ਟੁੱਟੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ

ਘਰ ਆਏ ਸੱਜਣ

ਚਾਓ ਅਪਾਰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੀ

ਉਸਤਤਿ ਹੈ ਮਾੜੀ

ਹਾਕਮ ਸੰਦੀ।

