ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ Posted On May - 23 - 2020 ਮੈਲਬੌਰਨ, 23 ਮਈ

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਆਪਟੀਕਲ ਚਿੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਲਾਂ ਵਿਚ 1000 ਐੱਚਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਨੇਚਰ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵਗੀ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੋਨਾਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਲ ਕੋਰਕੋਰਨ ਸਮੇਤ ਖੋਜੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ 44.2 ਟੇਰਾਬੀਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ (ਟੀਬੀਪੀਐਸ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਤੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਈਬਰ-ਆਪਟਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Ticker, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ

Both comments and pings are currently closed.