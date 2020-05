ਖੇਤੀ ’ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Posted On May - 20 - 2020 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਆਖ਼ਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲਵਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ 2013 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਆਦਿ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈੱਡ, ਮੁਰਗੀ ਸ਼ੈੱਡ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਗੰਡੋਇਆਂ ਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸੰਪਾਦਕੀ Comments Off on ਖੇਤੀ ’ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

Both comments and pings are currently closed.