ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਖਾੜਕੂ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ Posted On May - 31 - 2020 ਮੇਰਠ, 31 ਮਈ

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾੜਕੂ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ (32) ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏਟੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਦੇ ਥਾਪਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੇਰਠ ’ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਏਟੀਐੱਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ’ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਡੀ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। -ਆਈਏਐਨਐਸ

