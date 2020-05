ਕੱਪੜਾ ਹੋਲਸੇਲਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਵੱਟ ਪਿਆ

ਕੱਪੜਾ ਹੋਲਸੇਲਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਵੱਟ ਪਿਆ Posted On May - 28 - 2020 ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ

ਬਠਿੰਡਾ, 27 ਮਈ

ਇੱਥੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ।

ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਅਮਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਅਪਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ‘ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ’ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫ਼ਿਊ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਨਿਊ ਹੋਲਸੇਲ ਕਲਾਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

