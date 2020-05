ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ Posted On May - 8 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮਾਨਸਾ, 7 ਮਈ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰੇਟਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵੈਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜ਼ਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਫਿਊ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਲਾਈਟ, ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਪਾਸ ਨਾਲ 2 ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਸਣੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ

Both comments and pings are currently closed.