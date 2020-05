ਕੋਸ਼ਿਸ਼ Posted On May - 16 - 2020 ਪ੍ਰੇਰਕ ਪ੍ਰਸੰਗ

ਮਾਸਟਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਤੀਹ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਅਤੇ ਝਿੜਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਖੇਡ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਪੈਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੌਖੇ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਪਰ ਔਖੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇਕੋ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਔਕੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਏ।

ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਦਰਾਜ ਵਿਚ ਪਏ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੋਲੇ, ‘ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਇਕ ਬੱਚਾ ਬੋਲਿਆ, ‘ਸਰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦੇ।’ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗਗਨਦੀਪ ਬੋਲਿਆ, ‘ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਕਦੇ, ਪਰ ਇਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਗਾਣਾ ਜਿਹਾ ਵੱਜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਜੀ ਫੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਭਾਪੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ।’ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਣਗਿਣਤ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਘੰਟੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਆਪਣੇ ਆਹ ਬੱਚੇ ਹਨ! ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਣ ’ਤੇ ਜੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਿੰਮਤ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੋਗੇ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸੋ ਬਣਨਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸਰ?’ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ‘ਜੀ ਸਰ।’ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ‘ਚਲੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣ ਸਕੋਂ।’ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪੈਂਤੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਸ ਆ ਗਈ।

