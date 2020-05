ਕੋਵਿਡ-19: ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ 67 ਮੌਤਾਂ Posted On May - 1 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪਰੈਲ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 67 ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1075 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 1823 ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33,610 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24,162 ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ 8372 ਮਰੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ 24.90 ਫੀਸਦ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 111 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਧਰ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33,579 ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1093 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ 67 ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, 16 ਗੁਜਰਾਤ, 11 ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਿੰਨ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ’ਚ 2 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਇਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 1075 ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 432 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 197, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 130, ਦਿੱਲੀ ’ਚ 56, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 51, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 39 ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁਣ ਤਕ 31 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8, ਤਿੰਨ ਤੇ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪੱਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9915, ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 4082, ਦਿੱਲੀ ’ਚ 3439, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 2660, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 2438, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 2203 ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 2162 ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦੋਰਫ਼ਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਆਮਦੋਰਫ਼ਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਲੀ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ (ਖਾਲੀ ਟਰੱਕਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਆਮੋਰਫ਼ਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।’ -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੇਸ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੱਠੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ ਤੇ ਯੂਕੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਮੱਧਮ/ਸੁਸਤ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 25.19 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁਣ 11 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ 3.2 ਫੀਸਦ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਫੀਸਦ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ 35 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਰਲਡੋਮੀਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 500 ਕੇਸਾਂ ਦੇ 1000 (ਦੁੱਗਣੇ) ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2000 ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਤੇ 8000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16000 ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਦਿਨ ਤੇ 32000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ 16000 ਤੋਂ 32000 ਹੋ ਗਏ। ਇਟਲੀ, ਯੂਕੇ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਕੈਨੈਡਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ, ਪੰਜ, ਤਿੰਨ ਤੇ 12 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। -ਏਜੰਸੀਆਂ

ਕੋਵਿਡ-19: ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 67 ਮੌਤਾਂ

