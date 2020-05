ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਬਹਾਲ Posted On May - 28 - 2020 ਸੰਜੀਵ ਹਾਂਡਾ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 27 ਮਈ

ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਸੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਪੱਲ੍ਹਾ ਮੇਘਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 46 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਬਿੱਲੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਮੁੜ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਣਾਏ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1,11,08,236 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਦੋ ਐੱਸਡੀਐੱਮ, ਦੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਗੋ, ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦੀ 136 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ।

