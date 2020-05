ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ? Posted On May - 14 - 2020 ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਸੜਕਨਾਮਾ) ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਬਰਬਾਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਬਕ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਲੀਕਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਸ਼ਾਹ ਰਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗਸ਼ਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲ ਲੁਟੇਰੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਭਾੜਿਆਂ ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੀਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੌਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲ, ਦੁੱਧ, ਬਰੈੱਡ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਜਮਾਂ ਖੋਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, 500 ਟਰੱਕਾਂ, 1000 ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈ।

‘ਅਰੇ ਭਾਈ, ਐਸੇ ਤੋ ਹਮਾਰੀ ਲਾਖੋਂ ਕਰੋੜੋਂ ਕੀ ਗਾੜੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?’

ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਲੱਦਿਆ ਟਰੱਕ, ਪੂਰਾ ਮਾਲ ਬਰਬਾਦ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਗਲ ਸੜ ਗਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ।

ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਪਿਆ, ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਐਲਾਨ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੁੜਵਾਈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ।

ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਸਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ‘ਸੇਠ ਜੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਏਨਾ ਮੋਟਾ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਸੇਠ ਗੱਦੀਆਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਲਗਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਉਸਦੇ ਮੁਟਾਪੇ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਇਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ।

‘ਏ ਰਾਮੂ ਜ਼ਰਾ ਪਦੱਈਓ।’ ਰਾਮੂ ਆਇਆ, ਸੇਠ ਦਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੱਟ ਵਰਗਾ ਪੱਟ, ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸੇਠ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਸਰਕਾਈ। ਹੁਣ ਸੇਠ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਸਣਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕਰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ :

‘ਅਰੇ ਸਰਦਾਰ, ਤੁਮ ਲੋਗ ਭੀ ਅਪਨੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੋੜਤੇ। ਹਮ ਲੋਗ ਨਾ ਹੋਂ ਤੋ ਆਪ ਲੋਕ ਇਧਰ ਕਾਲੀ ਮਾਟੀ ਮੇਂ ਭੂਖੇ ਮਰ ਜਾਏਂਗੇ। ਜੋ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਲੇ ਲੀਆ ਕਰੋ।’

ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ‘ਸੇਠ ਜੀ ਨੌਕਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਸਰਕਾਉਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।’ ਪਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ।

ਖੈਰ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਏਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ‘ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹਿਓ ਰੀ।’ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੜੇ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ-ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ। ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਐਂਕਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ‘ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹਿਓ ਰੀ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ :ਐਂਕਰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ?’

ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲਿਆ :

‘ਬੀਬਾ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਫੇਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਫੇਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂ।

ਬੀਬਾ ਜੇ ਆਹ ਤੇਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨ੍ਹੀਂ ਖੜ੍ਹਨੀ। ਜੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਫੇਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂ। ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨ੍ਹੀਂ ਪੈਣਾ।

ਬੀਬਾ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਦੇ ਦੇਖ, ਜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ, ਪਲੰਬਰ, ਬਿਜਲੀ ਮਕੈਨਿਕ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ, ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹ ਜੂ।

ਬੀਬਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ, ਫ਼ਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਬੀਬਾ, ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ।

ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਸੰਪਰਕ: 98147-83069

Ticker, ਅਦਬੀ ਰੰਗ Comments Off on ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ?

Both comments and pings are currently closed.