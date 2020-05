ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ’ਚੋਂ 58 ਜਣੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਭੇਜੇ Posted On May - 8 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਲੰਬੀ, 7 ਮਈ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ 58 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਬਾਂਮ ਦੇ 26, ਭਾਈਕੇਰਾ ਦੇ 9, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ 6, ਮੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਦੌਲਾ ਦੇ 5-5, ਫਤੂਹੀਖੇੜਾ ਅਤੇ ਪਿਊਰੀ ਦੇ 2-2, ਕਰਮਪੱਟੀ, ਮੱਲਕਟੋਰਾ ਅਤੇ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਂਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ‘ਚ ਕਰੀਬ ਦਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਣੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਸਦ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਨੂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਆਮ ਘੁੰਮਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 58 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ’ਚੋਂ 19 ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਤੋਰੇ ਭਦੌੜ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਵਰਮਾ): ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਭਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅਲਹਿਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 38 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ 19 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਦੌੜ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਛੱਡੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਘਰ ਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਮਐੱਲਟੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 23 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ’ਚੋਂ 58 ਜਣੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਭੇਜੇ

Both comments and pings are currently closed.