ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ Posted On May - 22 - 2020 ਰਮੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 22 ਮਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 2-7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ 25-30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 3-4 ਏਕੜ ’ਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਖੀਰਾ, ਬੈਗਣ, ਕੱਦੂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 2-7 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਵਿੱਕਣ ਕਰਕੇ ਸਬਜੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਤੋੜਣ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮਗਰੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਸਬਜ਼ੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਫੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ

Both comments and pings are currently closed.