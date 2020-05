ਕਾਵਿ ਕਿਆਰੀ Posted On May - 24 - 2020 ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਦੇਸ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਕ ਨਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਰਕਬੇ ’ਚ

ਸਿਰ ਢਕਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ

ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਨਿੱਕਲੇ

ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ

ਭਾਲਣ ਲਈ ਨਾਂ-ਥਾਂ

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਕਹੇ

ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ

ਕੋਈ ਨਾਂ-ਥਾਂ… ਫੇਰ ਕੀ ਆ

ਬਣਾ ਲਾਂ ਗੇ… ਵਕਤ ਮਥਿਆ

ਤਾਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ

ਬੇਵਕਤੇ-ਵਕਤਾਂ ਮਾਰੇ

ਇਹ ਹੋ ਗਏ

ਕੁਵੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ

ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਹਨ ਹਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਵੇ ’ਤੇ

ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ

ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਥੱਲਿਆ ਰੂਹ-ਹੀਣ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇਸ ’ਚੋਂ

ਆਪਣਾ ਆਪ ਚੁੱਕ ਲਿਆ

ਲੱਕੜ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ

ਅਟਣੀਲੇ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ

ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ

ਕਿੱਥੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ

ਕਿ ਵਾਟ ਇਉਂ ਮੁੱਕ ਜਾਊਗੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਰੋਟੀ ਦੀ ਇਹ ਕੋਹਾਂ ਲੰਬੀ ਅਦਿੱਖ ਯਾਤਰਾ…

ਤਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ

ਸੀਟੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ

ਜੀਅ ਕਰਦਾ

ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਸੁੱਟਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ

ਧੌਲ-ਧੱਫਾ ਜੜਦੇ ਰੋਂਦੇ-ਹੱਸਦੇ

ਨਹਿਰੀਂ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਿੰਨ੍ਹਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹ ਘਰ ਆਏ

ਹਰ ਮਰਦ ਨੂੰ

ਚਾਚਾ ਪੁਕਾਰਦੇ

ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ…।

