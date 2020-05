ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਏਜੇਐੱਲ ਵਿਰੁਧ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ Posted On May - 9 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਈ

ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ(ਈਡੀ) ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਡ (ਏਜੇਐੱਲ) ਅਤੇ ਏਜੇਐੱਲ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਰਾ ਵਿਰੁੱਧ 16.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਰਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 9 ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 15,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਹੈ।

