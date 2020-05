ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਛਾਪਾ, ਪੰਜ ਕਾਬੂ

ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਛਾਪਾ, ਪੰਜ ਕਾਬੂ Posted On May - 16 - 2020 ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 16 ਮਈ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਡਗਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਲੁਕਣਗਾਹ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਰੀਜ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਥੀਆਂ ਜ਼ਹੂਰ ਵਾਨੀ, ਯੂਨਿਸ ਮੀਰ, ਅਸਲਮ ਸ਼ੇਖ਼, ਪਰਵੇਜ਼ ਸ਼ੇਖ਼ ਅਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਲੋਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖ਼ਾਨਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਲੁਕਣਗਾਹ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹੂਰ ਵਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ Comments Off on ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਛਾਪਾ, ਪੰਜ ਕਾਬੂ

Both comments and pings are currently closed.