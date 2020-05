ਕਵਿਤਾ ਜਸ਼ਨ ਹਯਾਤੀ

ਕਵਿਤਾ ਜਸ਼ਨ ਹਯਾਤੀ Posted On May - 14 - 2020 ਵਸੇ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਰੰਗਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜਾਨ ਸੂਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਛਾਏ ਭੈਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਹਿਤ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਨੇ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਕੁਝ-ਕੁ ਲੱਭੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਦਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਛਾਪੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੂਰ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ। – ਸੰਪਾਦਕ ਚਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਾਵਣ ਗਾਂਦਾਂ

ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨ ਕਰ

ਚਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ

ਦੁੱਖ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ

ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ

ਦੀਵਾ ਉੱਚੀ ਢਾਣੀ

ਝੁਰਨਾ ਏਂ ਕਾਹਨੂੰ

ਚਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੁਆ ਲੈ

ਨਾ ਮਰ

ਆਹ ਲੈ ਰੋਗੀ ਭੋਗੀ

ਕਿਹੜਾ ਪਰਬਤ

ਕਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਸੌੜਾ ਨ ਪੈ

ਆਸਰਾ ਕਰ

ਚਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ

**** ਏਨੀ ਰੰਗੀਨ ਦੁਨੀਆ ਏਨੀ ਰੰਗੀਨ ਦੁਨੀਆ

ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ

ਚਾਹੋ ਤਾਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਹਵਾ ਦਾ ਏਨਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਬੁੱਲਾ

ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ

ਚਾਹੋ ਤਾਂ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਵਿਚ ਵੀ

ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੈ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ

ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾਂ

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਇਕ ਸਿਰਾ

ਚਾਹੋ ਤਾਂ

ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਖੜ੍ਹੋ ਕੇ

ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ

ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ

ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੀ ਫ਼ਸਲ

ਮੇਰੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਲ ਝੁਕਦੀ ਹੈ

ਚਾਹੋ ਤਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਝੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨ ਵੀ ਚਾਹੋ

ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

**** ਤੂੰ ਹੋਈ ਦਸਤਕ, ਮੈਂ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਵੇਂ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਤੂੰ

ਚੁਫੇਰੇ ਰਾਤ ਸੀ ਸੰਘਣੀ ਤੇ ’ਕੱਲਾ ਜਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੂਬਰੂ ਸੀ ਇਕ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ਾਖ਼ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ

ਤੇ ਅਪਣੇ ਸਾਵਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ’ਚ ਮੈਨੂੰ ਢਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚਿਰ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੀਕ ਮੈਂ ਤੜਪੀ

ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਆਗ਼ੋਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਔੜ ਦੀ ਮਾਰੀ ਤਿਹਾਈ ਧਰਤ ਸੀ ਕੋਈ

ਤੇ ਛਮ-ਛਮ ਵਸਣ ਨੂੰ ਬਿਹਬਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਘਲਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਖ਼ੁਮਾਰੀ ਬਣ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ ਸਾਂ ਮੈਂ

ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਕ਼ਤਰਾ ਕ਼ਤਰਾ ਘੁਲ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਹਿਰਾ

ਤੇ ਵਿਚ ਬੂਟਾ ਸਰੂ ਦਾ ਸੁਹਣਿਆ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ

ਤੇਰੀ ਛੁਹ ਨਾਲ਼ ਬਣ ਗਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ

ਤੇ ਬਣਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਜਦ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਖ਼ੁਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਹਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਕੀ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ

**** ਮਾਘੀ ਨੱਚੇ ਮਾਘੀ ਨੱਚੇ

ਆਕਾਸ਼ ਵੰਨੀਂ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰੀ

ਮਾਘੀ ਨੱਚੇ ਨੱਚੀ ਜਾਵੇ

ਕੋਲ਼ੋਂ ਲੰਘਦੇ ਲੋਕੀਂ ਹੈਰਾਨ

ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਦੇ

ਨਾ ਜੰਮਿਆਂ ਮੁੰਡਾ ੲ੍ਹੇਦੇ

ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਢੋਲਕ ਵੱਜੇ

ਕਿਧਰੇ ਗੀਤ ਕੋਈ ਨਾ ਗਾਵੇ

ਮਾਘੀ ਨੱਚੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀਅ ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ

ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਮਾਘੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਅ ਤੋਂ

ਜਕਦੇ ਨੱਚਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਣ

ਮਾਘੀ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੈ

ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਰੇਆਮ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਲੋਕੀਂ ਪਲ ਦੀ ਪਲ

ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਧੰਦੇ

ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਕਾਹਲ਼ੇ ਕਦਮੀਂ ਮਾਘੀ ਨੱਚੇ ਨੱਚੀ ਜਾਵੇ ਤਾਲ ਅੰਦਰਲੀ

ਸੁਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ਼

**** ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲ਼ੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ

ਉਤਰ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ

ਆਖ਼ਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਬੈਠੇ ਹੋ

ਵਿਛੜ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰੂਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚਾਰ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਹੈ

ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ

ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ

ਸੀਟਾਂ ਮੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ

ਨਾਲ਼ ਬੈਠੇ

ਅਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ

ਕਈ ਸਵਾਰੀਆਂ

ਚੰਗੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ

ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਤੋਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ

ਜਿਵੇਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਕਈ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ

ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨਾਲ਼ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ

ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਚੰਗਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ

ਉਤਰ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ

**** ਕਾਰਟੂਨ ਸ਼ੋਅ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਲਗਦਾ

ਕਾਰਟੂਨ ਵੇਖਣਾ

ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ

ਰੁੱੱਕਦਾ, ਦੌੜਦਾ, ਤੁਰਦਾ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ

ਤਰਨ ਲਗਦਾ

ਕੰਢੇ ਪੁੱਜਦੇ ਦੇ

ਟਾਇਰ ਨਿਕਲ ਔਂਦੇ

ਸੜਕ ’ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲਦਾ

ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬਲਦੀ

ਘਰ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ

ਅੱਗ ਰੌਲਾ ਕਰਦੀ

ਪਾਣੀ ਰੁੱਸਦਾ

ਘਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਦੇ

ਸੜਕ ਚਲਦੀ

ਪੰਛੀ ਬੋਲਦੇ

ਜਨੌਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ

ਰੁੱਖ ਹੱਸਦੇ, ਕੀੜੇ ਰੋਂਦੇ

ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਾਦੂਗਰਨੀ

ਅਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੀ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ

ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ

ਸਭ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਨਾਇਕ ਮਰਦਾ

ਨਾ ਖਲਨਾਇਕ

**** ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਦੇਖ ਰਿਹਾਂ

ਆਸ-ਪਾਸ

ਧੜਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ

ਕਵਿਤਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ

ਖੁੰਝ ਜਾਵਾਂਗਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਲਿਖਦਿਆਂ

ਉਚੇਚ ਆਵੇਗਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਇਹ ਪਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਤੇ ਮਾਨਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ

**** ਬੁੱਤ ਬੁੱਤ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਹੈ

ਬੁੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਵਰੀ ਹੈ

ਬੁੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰੰਗ ਹੈ

ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ

ਬੁੱਤ ਹੈ, ਮਨ ਜੀਤ ਹੈ

ਜਗ ਜੀਤ ਹੈ, ਨਵ ਰੀਤ ਹੈ

ਬੁੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ

ਬੰਬੀਹਿਆਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਬੁੱਤ ਹੈ, ਮਸਤਕ-ਚਸ਼ਮ

ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਬਹੁ-ਦੂਰ ਹੈ

ਬੁੱਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੈ,

ਮਾਇਆ ’ਚੋਂ ਕਸ਼ੀਦਿਆ ਨੂਰ ਹੈ

ਬੁੱਤ ਹੈ, ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ

ਬੁੱਤ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ

ਬੁੱਤ ਹੈ, ਸੂਖਮ-ਸਥੂਲੀ

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਬੁੱਤ ਹੈ, ਕੰਗਰੋੜ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ

ਹੋਇਆ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹਾਂ

ਬੁੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ

ਬੁੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਬੁੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਸਤਾਂ ਹੈ

ਦਰਸ ਹੈ, ਦਰਵੇਸ ਹੈ

ਬੁੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਨੋ ਪੱਗ

ਸਾਹਿਬ-ਏ-ਗੁਣ ਕੇਸ ਹੈ

ਬੁੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਹ ਦੇ

ਡੂੰਘੇ ਤਲਾਂ ਦਾ ਨਾਪ ਹੈ

ਬੁੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਗੂੰਜਦੇ

ਹਰਿਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ। ਬੁੱਤ ਹੈ, ਲਚਕਾਂ ਨੇ

ਹਰਕਤ ਹੈ, ਅਦਾ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ

ਬੁੱਤ ਹੈ ਦੇਹਾਂ ’ਚ ਵਗਦੇ

ਖ਼ੂਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਹੈ

ਬੁੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਸ ਹੈ

ਤੇ ਬੁੱਤ ਹੀ ਅਵਿਨਾਸ ਹੈ

ਬੁੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜ ਹੈ ਤੇ

ਪੀੜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ ਹੈ। ਬੁੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ

ਰੁਮਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਰਵਾਂ ਹਾਂ

ਬੁੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ

ਬੁੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ॥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ

ਡਾ. ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਮੰਨਿਆ

ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਮਿਲ ਗਿਐ

ਪੌਣਾਂ ਵਿਚ ਤਰਦੀਆਂ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ

ਕਿ ਸੱਤ ਅੰਬਰਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਡੀਕਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ

ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ

ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਬਗਲੀ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਐ

ਤੇਰਾ ਸਬੂਤਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪਰ ਫਿਰ

ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਵੀ ਤਾਂ ਗਿਐ ਤੈਨੂੰ

ਜੋ ਜੀਊਣ-ਜੋਗਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਖਿੜਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਆਉਂਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਫੋਨ ਦਾ

ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ

ਵੀਡੀਓ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਟ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਠੀਕ ਦੱਸਣ ’ਤੇ

ਪਰਦੇਸ ਬੈਠੀ ਧੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ

ਵੰਝਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕਾਲਜੇ ਵਿਚ ਠੰਢ ਪਾ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ

ਫੋਨ ’ਤੇ

ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਪਤਾਸੇ ਭੋਰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿਚੋਂ ਦਿਸਦਾ

ਨੀਲਾ ਨਿੰਬਲ ਆਕਾਸ਼

ਸੋਨੇ-ਰੰਗਾ ਸੂਰਜ, ਚਾਂਦੀ-ਵੰਨਾ ਚੰਦ ਨਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ

ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖ

ਸਾਵੇ-ਸਾਵੇ ਪੱਤੇ, ਲਾਲ-ਗੁਲਾਬੀ ਫੁੱਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਮ ਘੋਲਦੀ

ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਚਹਾਟ

ਕੋਇਲ ਦੀ ਕੁਹੂ-ਕੁਹੂ, ਘੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਗੁਟਰ-ਗੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਐ ਤੈਨੂੰ,

ਇਹਨੂੰ ਪੱਟ ਵਾਂਗ ਹੰਢਾ!

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਣ !

ਸੰਪਰਕ : 9872003658

* * * * ਅਸਾਡੇ ਵੇਲੇ

ਲਖਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਫੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ੳ, ਅ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ।

ਵਧੀਆ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸੀ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਸੀ।

ਮੌਜਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ।

ਗਲ਼ ਝੱਗਾ, ਤੇੜ ਭਾਵੇਂ ਕੱਛਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਨਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਚਾਈਂ ਚਾਈਂ ਸੀ।

ਕੈਦਾ, ਫੱਟੀ, ਦਵਾਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਝੋਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਰੱਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ।

ਕੰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਛੋਛਾ-ਬਾਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਏ।

ਸੰਪਰਕ : 94634-71945

* * * * ਇਕ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ

ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ, ਜਕੜ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਹੋਈ ਖੁਆਰ। ਏਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ

ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਫੁਰਮਾਨ। ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਦੁਨੀਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਈ

ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਇਸਾਈ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਭਾਈ। ਅਖੌਤੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਹੀ ਲੜਾਈ

ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਇਕਸੁਰਤਾ ਧਮਕ ਪਾਈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਇਕ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ

ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੰਕਾਰ। ਸਵੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੰਜਮ ਮਿਲਿਆ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ

ਬੱਚੇ ਮਾਪੇ ’ਕੱਠੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟ ਗਏ, ਸਾਦੇ ਹੋਏ ਭੋਗ

ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਮੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ

ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ’ਤੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈ ਰੋਕ। ਰੱਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ੌਫ਼ ਮੰਨੀਏ ਏਸੇ ਵਿਚ ਭਲਾਈ

ਨਰੋਆ ਜੀਵਨ ਬਖ਼ਸ਼ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਈ। ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇਹੋ ਵੇਲਾ, ਸਮਾਂ ਨਾ ਵਿਅਰਥ ਗੁਆਈਏ

ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਕਰੋਨਾ ਮਾਰ ਭਜਾਈਏ।

