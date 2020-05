ਕਰੋਨਾ: ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ Posted On May - 1 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 30 ਅਪਰੈਲ

ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਖੇ ਫਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 121 ਯਾਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਬਰ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 644 ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਪਲਿੰਗ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ 42 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 44 ਯਾਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ 18 ਯਾਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੰਧਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਐੱਚਸੀ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ 17 ਯਾਤਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ 3 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਥੋ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, (ਟਨਸ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਨੰਬਰ ਪੀਬੀ04-7195 ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਸਥਾਨਕ ਮੁਹੱਲਾ ਹਰਨਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਲੜਕਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਚੌਂਕ ’ਚ ਹੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਆਈਟੀਆਈ ਦੇਵੀਵਾਲਾ ਰੋਡ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ

ਭਾਈਰੂਪਾ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਭਾਈਰੂਪਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ 217 ਘਰਾਂ ਦਾ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਜੇਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈਰੂਪਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ 217 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 958 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਸੀ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਕਰੋਨਾ: ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ

Both comments and pings are currently closed.