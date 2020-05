ਕਰੋਨਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਰਪੀਐੱਫ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ Posted On May - 28 - 2020 ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਮਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਆਰਪੀਐੱਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸੀਐੱਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਕਰੋਨਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਰਪੀਐੱਫ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ

Both comments and pings are currently closed.