ਕਰੋਨਾ: ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸਖ਼ਤੀ

ਕਰੋਨਾ: ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸਖ਼ਤੀ Posted On May - 4 - 2020 ਦਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਬੇਦੀ

ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, 3 ਮਈ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 48 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਤੈਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਦਾ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ

ਦੋਦਾ (ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ): ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੋਦਾ ਦੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਪਸਰ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਖਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

