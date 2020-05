ਕਰੋਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤ Posted On May - 24 - 2020 ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 16 ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 2045 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਾਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39 ਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 40 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੁੱਲ 2045 ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਵਿੱਚੋਂ 1870 ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰੀਂ ਤੋਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 23 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ’ਤੇ ਫ਼ਤਹਿ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 4, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 3-3, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਸੰਗਰੂਰ, ਰੋਪੜ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ 22 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ 76 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ 22 ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ 160 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ’ਚ 76 ਵਿਅਕਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 22 ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 76 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਏ 22 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

-ਪੀਟੀਆਈ

