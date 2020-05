ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸੁਆਲ Posted On May - 11 - 2020 ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਜਗਰਾਉਂ, 10 ਮਈ ਕਰੋਨਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂੰਕੇ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਜਦ ਐਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੋਂ ਐਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ।

ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਧਾਰਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਮਲਾ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਤਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਟ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ’ਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੰਚਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਧਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰਬ ਪੰਜਾਬ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਸ਼ਾਲ, ਕੌਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

