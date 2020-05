ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾਈਆਂ Posted On May - 2 - 2020 ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ

ਬਠਿੰਡਾ, 1 ਮਈ

ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਨੇ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਮ ਰਤਨ ਜਿੰਦਲ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਨੇ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਮਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਮਨ-ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪਤਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚ ਸੰਭਾਲ ਖੁਣੋਂ ਸੜਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਨਿਮਨ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੀਲੇ-ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਟਾਂ-ਬੰਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੇ ਘਰ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਘਿਓ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਵਰਗ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਨਿਮਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਾਂ ਮਧੋਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

