ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਨਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ Posted On May - 28 - 2020 ਜੋਧਪੁਰ, 28 ਮਈ

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਏਮਜ਼ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਰਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਮਜ਼ ਨਰਸਿੰਗ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਾਬ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਏਮਜ਼ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਰਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੀ 11 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖੂਨ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।”ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

Ticker, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਨਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ

Both comments and pings are currently closed.