ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ: ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਡਰ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਪਵੇਗਾ Posted On May - 6 - 2020 ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ* ਕਰੋਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਸ, ਮਰਸ, ਈਬੋਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਦੋ ਗ਼ਜ਼ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਬੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਖੋਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ‘ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ’ ਜਾਂ ‘ਚਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤੇ।’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ-ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਮਗ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੀ.ਬੀ. ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼-ਉਦਾਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਖ਼ਸ ’ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵੇਕੀ ਚੇਤਨਾ, ਪਰਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ- ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹਾਲਤ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਅਨਜਾਣ ਹੋਣਾ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਡਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟ। ਮੌਤ ਦਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹੀ 2-3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਰਸ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ ਪਰ ਡਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਡਰ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਖੋਜ ਕਈ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਮੋਡਰਨਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੌ ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ। ਇਹ ਡਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ‘ਕਹਿਰ-ਕਹਿਰ’ ਕਰਕੇ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੇਮਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸੱਤਾ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। * ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ

ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਸੰਪਰਕ: 98158-08506

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ: ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਡਰ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਪਵੇਗਾ

