ਕਰੋਨਾ: ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ Posted On May - 3 - 2020 ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 2 ਮਈ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਰੀਬ 600 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਚਾਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੇ) ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ।

ਇਸ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨੇੜਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਮ.ਕੇ ਅਰਾਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਰਾਜਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੌਰੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਸੰਜੀਵ ਹਾਂਡਾ): ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਥੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਰਜਤ ਅਤੇ ਦੋ ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਕਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

