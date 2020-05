ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ Posted On May - 6 - 2020 ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ

ਮੋਗਾ, 5 ਮਈ

ਇਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਐੱਸਐੱਮਓ) ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਡਾ. ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਓ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਐੱਸਐੱਚਓ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਮੇਤ 16 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀ. ਪੀਸੀਆਰ. ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਬਾਈਨ ਚਾਲਕ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀ. ਪੀਸੀਆਰ. ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਚਾਲਕ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਕਾਲਜ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਈਈ. ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਸਣ, ਡਾ. ਅਰਸ਼ਿਕਾ ਗਰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਡਾ. ਅਰਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐੱਮਐੱਲਟੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 70 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ

ਬਠਿੰਡਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ 70 ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 231 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 36 ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 944 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

