ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁ਼ਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ

ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁ਼ਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ Posted On May - 27 - 2020 ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟਰਾਂ

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ

ਇਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਝਨੇੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ (22 ) ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁ਼ਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਝਨੇੜੀ ਨੇ ਇਥੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ। ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਐੱਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ।

Ticker, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁ਼ਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ

Both comments and pings are currently closed.