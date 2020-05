ਕਮਾਈ ਲਈ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ Posted On May - 6 - 2020 ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 5 ਮਈ

ਕੁਲਫ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਦੋ ਜੋੜੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਬੋਝੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੋਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਆਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਢਾਈ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਸ਼ਮ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰੇ ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਮੁਕਤਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ‘ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ‘ਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ।ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ 465 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਕਮਾਈ ਲਈ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ

Both comments and pings are currently closed.