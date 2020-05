ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜੇ Posted On May - 19 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 18 ਮਈ

ਪਿੰਡ ਕਾਲਬੰਜਾਰਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਾਸੀ ਕੌਹਰੀਆਂ, ਮਨੀ ਪਾਰਸ ਵਾਸੀ ਕੌਹਰੀਆਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ਖਾਨ ਵਾਸੀ ਕਾਲਬੰਨਜਾਰਾ, ਹਰਬੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਮੀ ਹੈਰੀ ਵਾਸੀ ਜਲੂਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੇਹਲ ਕਲਾਂ ਬੁੱਤ ਨੇੜੇ ਪਿੱਕਅਪ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਐੱਸਆਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ ਖੰਡੇਬਾਦ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗੱਗੂ ਲੰਗੜਾ, ਮੰਗੂ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੰਧੂਆਂ, ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੱਲੂ ਵਾਸੀ ਭੁਟਾਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕੋਲੋਂ ਲੜਾਈ ’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੁਡੀਅਸ਼ੀਅਲ ਜੱਜ ਪੁਸ਼ਪਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਭੈਣ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਜੂ ਪੰਡਤ ਸਮੇਤ 13 ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 302, 427, 148,149, 120 ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਜੂ ਪੰਡਤ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜੇ

