ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, 16 ਮਈ

ਡੇਹਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਵਾਨੀ ਵਾਸੀ ਮਲੀਕ ਟੀਟੂਆ (ਝਾਰਖੰਡ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਸ਼ਕੀਲਾ ਉਸਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦੁਦਾਸੀ (ਝਾਰਖੰਡ) ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਐੱਸਐੱਚਓ ਡੇਹਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਮਈ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਧਾਂਦਰਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਵਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਕੀਲਾ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਵਾਨੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕੀਲਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਚਓ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਲਮਗੀਰ ਕੱਟ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

