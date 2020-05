ਕਤਲ ਕਾਂਡ: ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ

ਕਤਲ ਕਾਂਡ: ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ Posted On May - 24 - 2020 ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਯਮੁਨਾਨਗਰ, 23 ਮਈ

ਬਾਲ ਛੱਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਅੱਜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ (45 ਸਾਲ) ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਲ ਛੱਪਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਨਾਲ ਪੰਚਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਈ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਹੇ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਥਾਣਾ ਛੱਪਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

