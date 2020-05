ਕਣਕ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ

ਕਣਕ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ Posted On May - 9 - 2020 ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਲੰਬੀ, 9 ਮਈ

ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਣਕ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੀ ਲਿਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਤਹਿਤ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਰਹੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਿੰਦਰ ਅਤੇ ਭਾਗਾ ਰਾਮ ਬੋਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰਾਖੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫੱਤਾਕੇਰਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੱਤਾਕੇਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਕਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਕਣਕ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਕੀ ਮੁਖੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਬੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

