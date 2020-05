ਔਰੱਈਆ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਯੋਗੀ Posted On May - 18 - 2020 ਲਖਨਊ, 18 ਮਈ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਔਰੱਈਆ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ 26 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰ ‘100 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਹੱਜ ਨੂੰ ਜਾਣ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।’’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

