ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ Posted On May - 17 - 2020 ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਰਈਆ, 16 ਮਈ

ਸਥਾਨਕ ਕਸਬੇ ਦੇ ਫੇਰੂ ਮਾਨ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਈਆ ਸਥਿਤ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ ਬਿਆਸ ਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਰਈਆ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਦੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ ਵਿਚਲਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚਲੀ ਨਕਦੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

