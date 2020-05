ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਅਤਲ Posted On May - 10 - 2020 ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ

ਪਾਤੜਾਂ, 10 ਮਈ

ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਫੋਟੋ ਮਗਰੋਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਅਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਤੜਾਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Ticker, ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ, ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਅਤਲ

Both comments and pings are currently closed.