ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਮਾਰਗ ਵਿਵਾਦ : ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ Posted On May - 14 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਮਈ

ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰਗ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਇਥੇ ਜਲਿਆਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਨ ਵਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਤਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

