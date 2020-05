ਊਧਵ ਸਣੇ ਅੱਠ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਚੁਣਿਆ

ਊਧਵ ਸਣੇ ਅੱਠ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਚੁਣਿਆ Posted On May - 14 - 2020 ਮੁੰਬਈ, 14 ਮਈ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣਿਆ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੀਲਮ ਗੋੜੇ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ), ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਣਜੀਤਸਿੰਹ ਮੋਹਿਤ ਪਟੇਲ, ਗੋਪੀਚੰਦ ਪਡਾਲਕਰ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਡਟਕੇ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕਰਦ; ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅਮੋਲ ਮਿਟਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਠੌੜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

