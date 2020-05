‘ਕਹੀਂ ਦੂਰ ਜਬ ਦਿਨ ਢਲ ਜਾਏ’ ਵਾਲੇ ਗੌੜ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ Posted On May - 29 - 2020 ਮੁੰਬਈ, 29 ਮਈ

ਫ਼ਿਲਮ ‘ਆਨੰਦ’ ਲਈ ‘ਕਹੀਂ ਦੂਰ ਜਬ ਦਿਨ ਢਲ ਜਾਏ’ ਤੇ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਹੈ ਪਹੇਲੀ’ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਗੀਤਕਾਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਗੌੜ ਦਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 77 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਯੋਗੇਸ਼ 70ਵਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਮੁਖਰਜੀ ਤੇ ਬਾਸੂ ਚੈਟਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਿੱਟ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਲਈ ਗੀਤ ਲਿਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ’ਚ ‘ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਫੂਲੋਂ ਸੇ’, ‘ਜਾਨੇਮਨ ਜਾਨੇਮਨ ਤੇਰੇ ਦੋ ਨਯਨ’, ‘ਰਜਨੀਗੰਧਾ ਫੂਲ ਤੁਮਹਾਰੇ’ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉੱਘੀ ਪਿੱਠਵਰਤੀ ਗਾਇਕਾ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨੇ ਗੌੜ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਦੁਖ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

