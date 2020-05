ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਸਿਆਣਪ Posted On May - 9 - 2020 ਬਾਲ ਕਹਾਣੀ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ।

ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਬੈਠਾ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝਾੜੀ ਕੋਲ ਖੁੱਡ ਉੱਪਰ ਇਕ ਬਿੱਲੀ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਿੱਲੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖੁੱਡ ਵਿਚੋਂ ਚੂਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਿਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਤੁਰਦੀ ਬਣੀ।

ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਕਦਮ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ‘ਬਿੱਲੀ ਮਾਸੀ, ਬਿੱਲੀ ਮਾਸੀ, ਇਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਏ।’

‘ਹਾਂ ਬੋਲ ?’ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

‘ਬਿੱਲੀ ਮਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਓ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੱਥ ਨ੍ਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਏਨਾ ਤਕੜਾ ਵੀ ਹਾਂ।’

‘ਭਾਣਜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਕੱਲੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨ੍ਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਗਰ ਭੌਂਕਦੇ ਫਿਰੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’

‘ਦਾਅ-ਪੇਚ ?’ ਸ਼ੇਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ।

‘ਹੋਰ ਕੀ।’ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

‘ਫੇਰ ਮਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹ ਦਾਅ-ਪੇਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊ। ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ।’

‘ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗੂ।’

‘ਕੋਈ ਗੱਲ ਨ੍ਹੀਂ। ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਏ।’ ‘ਠੀਕ ਏ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ।’ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਈ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰ ਬਿੱਲੀ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਬਿੱਲੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ, ਘਾਤ ਲਗਾਉਣਾ, ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਦਮ ਤੋੜਨਾ ਆਦਿ ਸਭ ਢੰਗ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਉਸਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਲਈ।

ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਮੁਹਾਰਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਉਸਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦਿਨ ਬਿੱਲੀ ਮਾਸੀ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ। ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਿਆ, ‘ਹੋਰ ਮਾਸੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ! ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ?’

‘ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਣਜੇ ਤੇਰਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਈ ਸੀ।’ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

‘ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਂ ਮਾਸੀ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ।’ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਕ ਸ਼ੇਰ, ਬਿੱਲੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਤਾੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਬਿੱਲੀ ਉੱਪਰ ਝਪਟਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਰੱਖਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੜ੍ਹੀ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕਦਮ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਿਆ, ‘ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਓ।’

‘ਭਾਣਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਏ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। ਦਰੱਖਤ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਾਅ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੀ।’

ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਕੰਨ ਵਲੇਟ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੇਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੰਪਰਕ : 94630-90470

