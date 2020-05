ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅੱਗੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ Posted On May - 17 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਮਈ

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਿੰਡ ਮਾਹਲ ਵਿਖੇ ਛੇਹਰਟਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੀ।

ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੀ ਅਨੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਛੇਹਰਟਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਾਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅਨੂੰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੱਝੂਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਪੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਛੇਹਰਟਾ ਥਾਣਾ ਦੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਬਰਾਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੋਪੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਬਰਾਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

