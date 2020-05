ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ Posted On May - 3 - 2020 ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਬੱਲੀ

ਬਰਨਾਲਾ, 2 ਮਈ

ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਵੰਡ, ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 112 ਪੁਲੀਸ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ, ਖੇੜੀ, ਸੇਖਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਗਮਦੂਰ ਕੌਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮਮਤਾ ਸੇਤੀਆ ਸੇਖਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 112 ਪੁਲੀਸ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਰਫ ਫ਼ਾਲਤੂ ਜਿਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 112 ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਾਫੂਰਾ ਜਾਰਗਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

