ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਲੁਕਾਏ ਨੀਂ ਲੁਕਦਾ: ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਾ ਕਾਬੂ

ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਲੁਕਾਏ ਨੀਂ ਲੁਕਦਾ: ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਾ ਕਾਬੂ Posted On May - 7 - 2020 ਰਾਮਪੁਰ ਬੁਸ਼ਹਰ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), 7 ਮਈ

ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਘੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਕੇ ਤੱਕ ਬਗੈਰ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਤੋਂ ਪੁੱਜ ਗਈਲ। ਪਰ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਨੋਇਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇਰੋ ਕੈਂਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੋਘੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਐੱਚਪੀ 35- 2369 ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਣੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤਰਪਾਲ ਨਾਲ ਢਕੀ ਸੀ। ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਰਪਾਲ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ।

Ticker, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਲੁਕਾਏ ਨੀਂ ਲੁਕਦਾ: ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਾ ਕਾਬੂ

Both comments and pings are currently closed.