ਇਰਫ਼ਾਨ ਮਗਰੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਅੱਗੇ ਹਾਰੇ

ਇਰਫ਼ਾਨ ਮਗਰੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਅੱਗੇ ਹਾਰੇ Posted On May - 1 - 2020 ਮੁੰਬਈ, 30 ਅਪਰੈਲ

ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਬੌਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੀਰੋ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ(67) ਦਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨੁਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਪੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਟਾਰਡਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੀਤੂ, ਅਦਾਕਾਰ ਪੁੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਤੇ ਧੀ ਰਿਧੀਮਾ ਹਨ। ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਚ.ਐੱਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੌਣੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀਂ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬੌਲੀਵੁੱਡ ਲਈ ਉਪਰੋਥਲੀ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਅਦਾਕਾਰ ਇਰਫ਼ਾਨ ਖ਼ਾਨ ਕੈਂਸਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਭੈਣ ਰਿਤੂ ਨੰਦਾ ਦੀ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐੱਮ.ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਰਣਧੀਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਰਣਧੀਰ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਧੀ ਰਿਧੀਮਾ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਤਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸ੍ਰੀ 420’ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਇਕ ਗੀਤ ‘ਪਿਆਰ ਹੁਆ ਇਕਰਾਰ ਹੁਆ’ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ 1970 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਕਰ’ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਂਜ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਬੌਬੀ’ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਮਗਰੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ‘ਲੈਲਾ ਮਜਨੂੰ’, ‘ਰਫੂ ਚੱਕਰ’, ‘ਕਰਜ਼’, ‘ਚਾਂਦਨੀ’, ‘ਹਿਨਾ’ ਤੇ ‘ਸਾਗਰ’ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਹਿੱਟ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ। ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲਗਪਗ ਸਾਲ ਭਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ।’ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐੱਮ.ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਕਈ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਲਈ ਮਕਬੂਲ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਇਕ ਰਤਨ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ’ ਦੱਸਿਆ। ਉਧਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਕਈ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਚ ਸਹਿ ਕਲਾਕਾਰ ਰਹੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ‘ਅਮਰ ਅਕਬਰ ਐਂਥਨੀ’, ‘ਕਭੀ ਕਭੀ’, ‘ਨਸੀਬ’, ‘ਕੂਲੀ’ ਤੇ ‘ਅਜੂਬਾ’ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ‘102 ਨਾਟ ਆਊਟ’ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ।

