ਇਨੋਵਾ ਤੇ ਟਰਾਲੇ 'ਚ ਟੱਕਰ; ਦੋ ਜ਼ਖ਼ਮੀ Posted On May - 7 - 2020

ਕੁਰਾਲੀ, 6 ਮਈ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਬਣੇ ਮੇਨ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਟਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਟਰਾਲਾ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਟਰਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਚੌਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਸੀਸਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇਨੋੋਵਾ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟਰਾਲਾ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਘਰ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ

ਬਨੂੜ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-6 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬਨੂੜ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ

ਪੰਚਕੂਲਾ (ਪੀਪੀ ਵਰਮਾ): ਇਥੇ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੈਕਟਰ-27 ਦੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੋਇਆ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-26 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

