ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ: ਪਰਵਾਸੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 17 ਮਈ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਨੌਖੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲੀ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਈ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਾਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਲੜਕੀ ਆਸ਼ੂ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਥੇ ਮਾਸਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਆਸ਼ੂ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇਥੇ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਉਾ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ/ਟਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸਲ ਡਿਸਟੈਸ ਰੱਖਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਕੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਰਦੀ ਦੇਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

