ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੱਪੜਾਂ ’ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ Posted On May - 11 - 2020 ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ

ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 10 ਮਈ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਵੀਆਂ ਦੇ ਨੌਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੱਪੜਾਂ ’ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਤ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੰਬਾਈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਝਾਂਸੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੀਜਾਪੁਰ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਵਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੋ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਲੱਖੀ, ਕਾਲਾ, ਮਿੰਟੂ, ਜੱਸਾ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਾ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕੰਬਾਈਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਚਾਲਕ ਹੀ ਹਨ। ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਲਈ ਟਾਟ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿਚ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਲਈ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵਾਂਗਾ: ਐੱਸਡੀਐੱਮ: ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਰਾਏਕੋਟ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆ-ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੌਰੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ।

