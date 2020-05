ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ Posted On May - 8 - 2020 ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਲੰਬੀ, 7 ਮਈ

ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਪਨਸਪ ਦੀ ਮੰਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਬ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫੱਤਾਕੇਰਾ ਦੇ ਉੱਕਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗਖੇੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ’ਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਪਥਰਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਹਿਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਤੱਕ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ।

ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸੱਤਪਾਲ, ਨੀਰਜ, ਦਵਿੰਦਰ ਛਾਬੜਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਅੰਕਿਤ ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜੂਟ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਨਸਪ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ

Both comments and pings are currently closed.